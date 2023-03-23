كشفت المملكة العربية السعودية، عن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 23-3-2023 إذ يعد اليوم الأول في شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 23-3-2023

ونشرت الحكومة السعودية في بيان مواقيت الصلاة بجانب موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 23-3-2023 وتبدأ صلاة الفجر 5:13 صباحا، والشروق 6:48 صباحا، وصلاة الظهر 12:54 مساء وصلاة العصر 4:23 مساء وصلاة المغرب 7:02 مساء، وصلاة العشاء 8:26 مساء.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 23-3-2023

وذكرت الحكومة أن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 23-3-2023، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، حيث إن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 23-3-2023 يبدأ عند 7:02 ويفطر فيها الصائمون.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

وأضافت الحكومة أن موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر الجاري، حيث إنه سيزيد إلى أن يصبح صلاة المغرب الساعة 7:09 مساء.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الخميس 23-3-2023

وأشارت الحكومة السعودية، إلى أن موعد الإفطار اليوم في السعودية الخميس 23-3-2023 سيكون مع رفع أذان المغرب مباشرة حيث من المقرر أن يؤذن المغرب عند ساعة 7:02 مساء.