شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي7 صراعا ومنازعات كوميدية، بين الكبير وزوجته مربوحة بسبب إهمالها في نفسها بعد الزواج، وتركيزها في تنظيف المنزل والعناية بأولاده.

أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 1

بدأت أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 1 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، بحلم الكبير أوي بزواجه من الراقصة البرازيلية لورديانا في الدوار، لتتفاجئ مربوحة بالعروسة وجمالها، ويستيقظ الكبير على صوت المكنسة التي تستخدمها مربوحة لنظافة المنزل، وتنشأ بينهما نزاعات كوميدية، وتشك مربوحة في خيانة الكبير لها فتضطر لإنشاء حسابات مزيفة ومراسلته ويتضح استجابته معها.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

وتضطر مربوحة اللجوء لجوني شقيق الكبير ليساعدها على حل مشكلتها، ويحاول إعطائها العديد من النصائح للتغيير من شكلها ومظهرها وأسلوبها مع الكبير لكنه يفشل.

ومن ناحية أخرى يستعد جوني لإنشاء مشروع جيم في المزريطة، بعد ملاحظته للعادات الصحية السيئة، لأهل المزريطة من أكل دهون كثيرة.