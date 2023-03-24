يقدم "الوطن" موعد أذان الفجر في شمال سيناء الجمعة 24-3-2023 في إطار خدمة مواقيت الصلاة التي يقدمها لقرائه، إذ يبحث العديد من أهالي شمال سيناء عن مواقيت الصلاة بالتزامن مع ثاني أيام شهر رمضان.

موعد أذان الفجر في شمال سيناء

يحين أذان الفجر في شمال سيناء الجمعة 24-3-2023 بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء في تمام الساعة 4:16 دقيقة صباحا، كما يأتي موعد صلاة الفجر بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء في تمام الساعة 4:16 دقيقة صباحا، فيما يحين أذان الفجر في مدينتي الشيخ زويد ورفح في تمام الساعة 4:25 دقيقة، وذلك بفارق عدة دقائق بينهما بحسب التوقيت المحلي للمدينتين.

عدد ساعات الصيام

وتبدأ المساجد بالمحافظة رفع أصوات القران الكريم والتواشيح الدينية بأكبر مساجد العريش والشيخ زويد وبئر العبد من قرابة الساعة الثالثة، وذلك للتنبيه على الأهالي بسرعة تناول طعام السحور والسير إلى المساجد لأداء صلاة الفجر لمن كان مقتدرا.

دروس الوعظ والخطب بمساجد المحافظة الكبرى

ومن جهة أخرى، أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان لها أن الخطب ودروس الوعظ تتم بشكل طبيعي في بعض المساجد الكبرى بالمحافظة على فترتين، وهي ما بعد صلاة العصر بشكل يومي، أو بين فترة الأستراحة والجلسات التي تتخلل صلاة التراويح.

وقال الشيخ محمد عزام أمام وخطيب مسجد النصر بالعريش لـ"الوطن"، إن الخطب تشمل دروسا في الفقه والسيرة النبوية، وأيضا دروسا في حفظ القرآن الكريم والتفسير، ودراسة السيرة النبوية الشريفة.

وأوضح شيخ مسجد النصر أن الدروس تكون بشكل خفيف رحمة بالصائمين والقائمين بليل ونهار رمضان من المنطلق الديني وهي عملية التخفيف.