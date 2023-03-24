قناة الناس تذيع تسجيلا نادرا للإمام الراحل عبدالحليم محمود (فيديو)

أذاعت قناة الناس، في أولى حلقات برنامج «أجمل ما عندنا»، والذي تقدمه الإعلامية سارة سالم، مقطع تسجيلي نادر لفضيلة الإمام الأكبر الراحل عبدالحليم محمود، يتحدث فيه عن الصيام وأفضاله.

وقال الإمام الأكبر الراحل، في مقطع الفيديو النادر المسجل بمسجد سيدنا الحسين في عام 1974، إن شرط الغفران في شهر رمضان أن يكون إيمانا واحتسابا، وأن يصوم الشهر المبارك على التصديق به مستبشرا فرحا، لا يذهب إلى المنزل عابثا، ولا يعبث في وجه زملائه بالعمل، ليس مستثقلا بالصيام.

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.