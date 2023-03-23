قناة الناس تعرض تلاوة قرآنية للشيخ هاني الحسيني في بريطانيا

قدم فضيلة القارئ الشيخ هانى الحسينى، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بمساجد إنجلترا، تلاوة خاشعة من سورة الكافرون، فى أحد مساجد مدينة ساوند إند، أثناء إمامته الصلاة، وأذيعت التلاوة عبر برنامج «سفراء دولة التلاوة حول العالم» المذاع عبر قناة «الناس».

الشيخ هاني الحسيني تولى إمامة بعض المساجد الكبرى

والشيخ هاني الحسيني، خريج معهد القراءات الأزهرية، وقارئ في الإذاعة والتليفزيون المصري، وأمَّ عددًا من المساجد الكبرى، أبرزها «مسجد السلطان أبوالعلا، ومسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومسجد القللي».

كما شارك الحسيني في العديد من الفعاليات الاحتفالية الكبرى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بينها فعاليات منتدى الشباب واحتفالية عيد العمال، والاحتفال بليلة القدر وغيرها.

نقل التلاوات تحت شعار سفراء دولة التلاوة

وتنقل قناة الناس، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار سفراء دولة التلاوة من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.