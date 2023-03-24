مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 1.. مكي يتزوج لورديانا ومربوحة تقلد مريام فارس

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on بمفاجأة لجمهور الفنان أحمد مكي، الذي جعل الحلقة تتصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد عرضها مباشرة.

مسلسل الكبير أوي الحلقة 1

خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي التي شهدت أحداث مفاجئة، منها المشهد الأول الذي ظهر فيه الكبير يحضر لفرحه على عروسة أخرى غير زوجته مربوحة، ليتفاجئ الجمهور بأنها الراقصة البرازيلية لورديانا.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

وتواصل أحداث الحلقة 1 من مسلسل الكبير أوي7 في المفاجأة، إذ يتضح في نهاية المشهد أن الكبير يحلم، وذلك بعد الفتور الذي أصاب حياته الزوجية مع مربوحة، التي تلجأ لجوني شقيقه لمساعدتها، ليخبرها أن شاكيرا أيقونة الجمال بيكيه خانها، لتخبره أنها تعرف شاكيرا وتحبها، وتغني لها، ويكتشف أنها تغني لمريام فارس أغنية سلام عليكم.