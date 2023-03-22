مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض الحلقة الأولى من الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

تستعد القنوات الفضائية لعرض الحلقات الأولى من المسلسلات الرمضانية اليوم، لذا يبحث الجمهور عن مسلسلات رمضان 2023 وموعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة.

الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101، والقنوات الناقلة، ضمن مسلسلات رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101 أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، غدا الخميس 23 مارس في تمام الساعة 7 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، عبر قناتي on وon drama، إلى جانب منصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل الكتيبة 101 في رمضان 2023

تدور قصة مسلسل الكتيبة 101، حول نجاح الكتيبة في التصدي للتكفيرين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات الجنود في الحفاظ على الوطن والتضحيات المقدمة من أجل سلامته وأمنه، ويجسد بطولة المسلسل الفنان عمرو يوسف وآسر ياسين.