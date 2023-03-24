يعرض برنامج «مصر دولة التلاوة»، خلال شهر رمضان الجاري، ويتضمن أصوات أعلام القراء المصريين، ومنهم الشيخ محمد رفعت، والشيخ عبد الباسط عبدالصمد.

موعد عرض برنامج مصر دولة التلاوة للدكتور علي جمعة على قناة cbc

ويناقش برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع على مدار شهر رمضان 2023، سير أعلام القراء في مصر باعتبارها دولة التلاوة، من خلال استضافة العديد من القراء والمشايخ وعلماء الأزهر الشريف ورجال الدين بشكل عام، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

موعد عرض برنامج مصر دولة التلاوة

يعرض برنامج «مصر دولة التلاوة» على قناة الحياة الساعة 12:15 ظهرًا، وعلى القناة الأولى الساعة 1.30، وعلى قناة cbc الساعة 4:00 عصرًا، وعلى قناة الناس الساعة 5:00 مساء.

ومن جانبه كشف الإعلامي عمرو خليل، عن تفاصيل برنامج«مصر دولة التلاوة»، قائلًا: «مصر دولة التلاوة استكمالًا لما بدأه الدكتور علي جمعة منذ 3 سنوات، ومصر زاخرة بالصالحين».

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم سلسلة برنامج «مصر دولة التلاوة» منذ عام رمضان 2020 التى حملت حينها عنوان «مصر أرض الأنبياء»، ثم قدمت الموسم الثاني في العام الذي تلاه تحت عنوان «مصر أرض الصالحين»، ثم الثالث في رمضان الماضي، تحت اسم «مصر أرض المجددين».