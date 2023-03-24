يترقب المواطنين في مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24 - 3 - 2023، في ثاني أيام شهر رمضان، وذلك وفق إمساكية رمضان 2023 المعلنة من قبل هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24 - 3 - 2023 في ثاني أيام رمضان، يكون الساعة 04:28 صباحاً، وذلك وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444 هجرية.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الجمعة 24 - 3 - 2023

ويسبق موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24 - 3 - 2023، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، تلاوات قرآنية لكبار القراء، والعديد من التواشيح والابتهالات الدينية.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر باليوم الثاني من رمضان في كفر الشيخ، بفارق دقيقة واحدة عن اليوم الذي سبقه، إذ رفع أذان الفجر أمس في تمام الساعة 4:29 صباحاً.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 24 - 3 - 2023 في كفر الشيخ

تبلغ عدد ساعات الصيام في ثاني أيام شهر رمضان بكفر الشيخ 14 ساعة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444 هجرية.

إعلان حالة الطوارئ بمحافظة كفر الشيخ

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ خلال شهر رمضان 2023، في المؤسسات الخدمية والحكومية والمستشفيات كافة، وتجهيز المساجد لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات والشعائر الدينية.