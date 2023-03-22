انطلاق الموسم الرابع لبرنامج «كلم ربنا» على الراديو «9090» غدا

تنطلق غدا، أول أيام شهر رمضان المبارك، حلقات الموسم الرابع من برنامج «كلم ربنا» على الراديو 9090، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن».

موعد عرض برنامج «كلم ربنا»

وسيذاع البرنامج الإذاعي «كلم ربنا» يوميا قبل مدفع الإفطار، في تمام الساعة 6 مساءً، علي الراديو 9090.

ويستضيف البرنامج في موسمه الجديد، 30 شخصية سياسية وإعلامية وفنية ورياضية ودينية، في قالب إنساني يعرض أبرز المواقف الحزينة التي يمر بها عدد من الشخصيات العامة تضطرهم للدخول في حالة حوار مع الله في لحظة شجن وانكسار.

ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته الموسيقار هاني شنودة إضافة إلى عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة علي وجه التحديد.

نجاح كبير لبرنامج «كلم ربنا»

وكان البرنامج الإذاعي الشهير «كلم ربنا» حقق في جميع مواسمه السابقة انتشارا واسعا وكان أحد أبرز البرامج على الراديو 9090، استضاف خلالها شخصيات بارزه كان أبرزها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور حسام موافي والكابتن أشرف قاسم نجم منتخب مصر ونادي الزمالك.