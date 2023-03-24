الأماكن الأكثر تأثرا بنوة برد العجوزة في المحافظات.. أمطار خلال ساعات

يبحث العديد عن الأماكن الأكثر تأثراً بنوة برد العجوزة في المحافظات، حيث تضرب آخر نوة باردة سواحل محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة ثاني أيام شهر رمضان.

الأماكن الأكثر تأثراً بنوة برد العجوزة تتعرض لبرودة شديدة

وتتأثر العديد من الأماكن بنوة برد العجوزة، من حيث الرياح شديدة البرودة، التي تتصف بها، آخر نوة باردة، خلال شتاء 2023، والتي تتبع مباشرة، نوة الشمس الكبيرة، وتتسم بهبوب الرياح والعواصف وأمطار وبرودة شديدة، وبحسب هيئة الأرصاد فإن النوة تستمر لمدة يومين بداية من اليوم الجمعة 24 مارس.

تنطلق من السواحل الغربية

وتتأثر عدد من الأماكن بالمحافظات بنوة برد العجوزة، أكثر من غيرها، إذ أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض العديد من الأماكن لتقلبات جوية تبدأ خلال ساعات الليل على أن تنطلق من أقصى غرب البلاد حيث تشهد السواحل الغربية ومطروح والسلوم مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية إلى غزيرة أحيانا.

تأثر الإسكندرية نهاراً والقاهرة ليلاً

في حين ينتقل التأثير إلى مناطق أخرى، مع دخول ساعات النهار، حيث تؤثر الأمطار على الإسكندرية ثم تصل إلى الدلتا والوجه البحري ومع دخول الليل تكون فرص الأمطار قائمة على القاهرة وشمال الصعيد تكون متوسطة الشدة ورعدية، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتعد نوة برد العجوزة آخر نوات الشتاء، حيث تأتي بعدها رياح الخماسين في 23 أبريل، وتكون رياح دافئة وساخنة.