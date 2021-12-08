هبوب رياح وعواصف محملة بالأتربة وانقطاع الكهرباء في مناطق بشمال سيناء

تشهد مدن وقرى شمال سيناء هبوب رياح وعواصف محملة بالأتربة، بشكل غير مسبوق هذا العام، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق بالعريش والشيخ زويد لعدة ساعات.

«صيانة الكهرباء» تعمل على إعادة التيار

وقال مصدر بشركة الكهرباء، إن عمال الصيانة يغيرون الأسلاك التي وقعت نتيجة الرياح الشديدة في بعض المناطق التي بها أعطال، نتيحة الرياح والعواصف التي ضربت مدن وقرى المحافظة اليوم.

من جهة أخرى، حذر مجلس مدينة العريش، المواطنين وأصحاب السيارات، في بيان له، من السير تحت اللافتات أو الأسلاك الكهربائية أو الاقتراب من أعمدة الكهرباء.

وقال البيان: «على أصحاب السيارات السير بتمهل في المناطق الخالية من السكان، لوجود رمال على الطرق في بعض المناطق»، موضحا أن عمال المجلس يراقبون الأحداث عن كثب، ويبلغون العمليات مباشرة، ويعملون على حل جميع المشكلات التي قد تتسببها الأجواء المناخية والرياح.

نشر 20 سيارة كسح وكهرباء في العريش

وكان مجلس مدينة العريش، قد نشر 20 سيارة ما بين «كسح، وعمليات الكهرباء، واللوادر، وإزالة الرمال، وشفط المياه» بعدة ارتكازات في شوارع المدينة، تحسبا لتساقط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

بدوره، قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان له، إن جميع المدارس بإدارات المحافظة الـ6 تعمل بشكل طبيعي، ومرت لجان من المديرية على المدارس لتفقد الأوضاع.

واضاف رضوان أنه لا يوجد لحتى الآن ما يستدعى الغياب أو اعطاء اجازة استثنائية للمدارس، وأن الآمور جيدة وتسير بشكل طبيعى.