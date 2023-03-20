أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم.. البلطي بـ45 جنيها

استقرت أسعار الأسماك اليوم الاثنين20-3-2023 في سوق العبور، وذلك بسب توافر المعروض، كالبلطي بأنواعه المختلفة، والجمبري والفيلية، والمكرونة، والمرجان، وغيرها من الأسماك التي تحفل بها الشواطئ المصرية.

أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المقدمة للقراء والمتابعين لبوابة «الوطن» على مدار الساعة، لذا نستعرض فى التقرير التالي أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور، والتي جاءت كما يلي.

- بلطى 1 من سعر 45 لـ67 جنيها.

- فلية بلطي سعر 40 لـ200 جنيه.

- بياض أملس 1 بلدي من 60 لـ100 جنيه.

- بياض أملس 2 من 30 لـ50 جنيها.

- قراميط من 10 لـ20 جنيها.

- ثعابين من 50 لـ250 جنيها.

- مكرونة خليجي من 50 لـ68 جنيها.

- مكرونة سويسي من 70 لـ110 جنيهات.

- مكرونة مجمدة من 30 لـ40 جنيها.

- موسى من 160 لـ270 جنيها.

- قشر بياض سعر من 60 لـ100 جنيه.

- سبيط - كاليماري من 110 لـ220 جنيها.

- قرش من 30 لـ50 جنيها.

- كابوريا من 22 لـ82 جنيها.

- مرجان 2 يتراوح سعره بين 36 لـ48 جنيها.

بربون مجمد يبدأ سعره من 25 لـ35 جنيها.

دنيس من 100 لـ160 جنيها.

موزة من 34 لـ74 جنيها.

سردين يتراوح سعره بين 34 لـ64 جنيها.

سردين مجمد من 30 لـ50 جنيها.

ماكريل مجمد من 55 لـ65 جنيها.

جمبري جامبو يتراوح سعره بين 370 لـ440 جنيها.

جمبري 1 بسعر من 270 لـ340 جنيها.

جمبري 2 سعر من 170 لـ240 جنيها.

جمبري 2 مجمد سعر من 100 لـ250 جنيها.

جمبري 3 سعر من 60 لـ160جنيها.

بوري 2 سعر من 40 لـ58 جنيها.