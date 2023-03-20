«شعبة الأسماك»: استقرار الأسعار.. والبلطي بـ60 جنيها والبوري بـ100

تشهد أسعار السمك، اليوم الاثنين، استقرارا في السوق المصرية، ومن المتوقع الاستمرار في ذلك مع الانخفاض خلال شهر رمضان بسبب وفرة المعروض، حسبما ذكر سعيد سالم عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال «سالم» في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعارالسمك البلطي تتراوح بين 60 و70 جنيهًا، والسمك البوري بين 100 و115 جنيهًا، وكيلو الدنيس من 130 إلى 220 جنيهًا، والقاروص سعره 160 جنيهًا.

أسعار السمك

ويبدأ سعر الجمبري من 150 إلى 450 جنيهًا، وكيلو الثعابين بين الـ90 و280 جنيهًا، والكابوريا 75 و155 جنيهًا، والمكرونة السويسي بين 115 و140 جنيهًا، والسبيط 200 جنيه.

أسعار السمك في سوق الجملة

وفي سوق العبور بالجملة، اليوم، أسعار السمك البلطي تتراوح بين 49 و55 جنيهًا، والبوري 40 و80 جنيهًا، والكابوريا من 23 إلى 85 جنيهًا، والمرجان بين 28 و60 جنيهًا، والدنيس بين 100 و160 جنيهًا، والكاليماري والسبيط وصل من 120 إلى 220 جنيهًا، والمكرونة السويسي 70 و110 جنيهات.

وأضاف عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار السمك تشهد اليوم استقرارا في الأسعار ومن المتوقع الاستمرار في ذلك مع الانخفاض في رمضان لزيادة المعروض.