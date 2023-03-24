مع انطلاق الساعات الأولى من ثاني أيام شهر رمضان المعظم ، يبحث العديد من المواطنين من أبناء محافظة مطروح خلال الساعات الجارية التي تفصلنا عن مدفع رمضان، عن موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الجمعة 24-3-2023.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام رمضان بالمحافظة، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الجمعة 24-3-2023

ويأتي موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الجمعة 24-3-2023، الموافق 2 رمضان، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة

- موعد أذان المغرب ثاني أيام رمضان، الساعة 06:24 مساء

وتستمر مدة ساعات الصيام في شهر رمضان 2023 في محافظة مطروح، في ثاني أيامه، وهي مدة ساعات الصوم: 14:01 ساعة.

أشهر مساجد مطروح

وتشتهر محافظة مطروح بعدة مساجد يحرص أهل مطروح على التوجه لها لأداء الصلاوات الخمس بها وصلاة التراويح ومنها مسجد الملك ومسجد التنعيم ومسجد العوام ومسجد الروضة ومسجد الفتح، ومساجد كبيرة أخرى في مراكز مطروح.