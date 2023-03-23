موعد أذان المغرب في جميع المحافظات بأول أيام رمضان.. يبدأ الساعة 6:1

نشرت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، موعد أذان المغرب في جميع المحافظات بأول أيام رمضان اليوم الخميس بعدما أعلنت دار الإفتاء نتيجة استطلاع رؤية الهلال أول أمس الثلاثاء، حيث يقام الأذان في القاهرة اليوم في تمام الساعة السادسة و8 دقائق.

وفي السطور التالية، موعد أذان المغرب في جميع المحافظات بأول أيام رمضان، وفق هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في جميع المحافظات بأول أيام رمضان

ويختلف موعد أذان المغرب في جميع المحافظات بأول أيام رمضان وفق كل محافظة، كما يلي:

موعد صلاة المغرب في القاهرة في تمام الساعة 6:8 مساءا.

موعد صلاة المغرب في الجيزة في تمام الساعة 6:8 مساءا.

موعد صلاة المغرب في بني سويف في تمام الساعة 6:8 مساءا.

موعد صلاة المغرب في المنيا في تمام الساعة 6:10 مساءا.

موعد صلاة المغرب في أسيوط في تمام الساعة 6:8 مساءا.

موعد صلاة المغرب في سوهاج في تمام الساعة 6:6 مساءا.

موعد صلاة المغرب في قنا في تمام الساعة 6:2 مساءا.

موعد صلاة المغرب في الأقصر في تمام الساعة 6: 2 مساءا.

موعد صلاة المغرب في أسوان في تمام الساعة 6:1 مساءا.

موعد صلاة المغرب في المنوفية في تمام الساعة 6:9 مساءا.

موعد صلاة الجمعة المغرب في الإسماعيلية في تمام الساعة 6:9 مساءا.