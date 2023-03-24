موعد أذان المغرب في المنيا اليوم 2 رمضان

يصوم أهالي محافظة المنيا، اليوم الثاني من شهر رمضان المعظم 2023، لمدة 13 ساعة و58 دقيقة، ويرغب المواطنون في معرفة موعد أذان المغرب في المنيا، اليوم الجمعة 24 مارس، الموافق 2 رمضان لإقامة الصلاة في مواعيدها، والإمساك عن تناول الطعام والشراب، في ثاني أيام الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، أنّ أذان المغرب اليوم في محافظة المنيا سيكون في تمام الساعة 6:10 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وأكدت هيئة المساحة المصرية، أنّ عدد ساعات الصوم في محافظة المنيا اليوم الجمعة، يبلغ 13 ساعة و58 دقيقة من وقت أذان الفجر، الذي سيكون في تمام الساعة 4:32 مساءً، وحتى موعد الإفطار ووقت صلاة المغرب في تمام الساعة 6:10 دقائق مساءً.

وفي سياق متصل، تتابع مديرية الأوقاف في المنيا بشكل يومي، أعمال تطهير وتنظيف المساجد الكبرى والصغيرة، والتأكيد على تواجد الأئمة والعمال في الصلوات الخمس والتراويح.

وأكد الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنيا، أنّ كافة المساجد تستقبل المصلين لأداء كل الفروض وصلاة التراويح، في جميع المراكز والقرى والمدن، والتأكيد على الاهتمام بأعمال النظافة داخل المساجد وخارجها.