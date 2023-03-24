افتتاح منفذ «المواطن أولا» بطريق الأوتوستراد في القاهرة.. سلع بأسعار مخفضة

تواصل محافظة القاهرة، التوسع في إقامة منافذ السلع لتوفيرها بسعر مناسب للمواطنين لتخفيف العبء عنهم، إذ واصلت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، فتح منافذ جديدة بكل أحياءها لتوفير السلع المخفضة للمواطنين خاصة بالأحياء الأكثر احتياجًا، إذ جرى بدء التشغيل التجريبي لمنفذ بطريق الأوتوستراد أمام مدينة الوحدة وعمارات الأمل، للمواطنين لتوفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

افتتاح المنافذ

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن افتتاح المنافذ يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنعا لاحتكارها.

توفير الزيت والسكر والأرز بالمنافذ

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن منافذ «المواطن أولا»، تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم، وتضم المنافذ كل السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة.