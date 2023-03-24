أمطار نوة العوة تضرب الإسكندرية «صور»

ضربت الأمطار المتوسطة مناطق متفرقة في مدينة الإسكندرية منذ قليل مع صباح اليوم الجمعة، لتبدأ بذلك أمطار نوة العوة في ضرب المدينة الساحلية المتوقع استمرارها لمدة 3 أيام، الأمر الذي تبعه إعلان حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي للتعامل مع أي طارئ، بالإضافة إلى تحذير المواطنين من شدة الأمطار مع تقدم ساعات النهار وصولاً إلى موعد إفطار اليوم ما قد يصعب حركة الانتقال أو الافطار في أماكن خارجية.

أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن رجال الصرف الصحي قد رصدوا سقوط أمطار في نطاق شرق المدينة بالتحديد أحياء شرق والمنتزه أول والمنتزه ثان.

تحذير من شدة أمطار الإسكندرية ليلا

وأضاف نافع في بيان، أنه وفقا لما رصدته هيئة الأرصاد الجوية، فإن الوضع الآن يشهد تكاثر للسحب المنخفضة والركامية يصاحبها سقوط أمطار متفرقة والمتوقع أن تزيد كميات الأمطار مع تقدم ساعات النهار وخاصة فترات الليل.

طوارئ في الإسكندرية بسبب نوة العوة

وأكد أنه تم رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 استعدادا لهطول الأمطار، وتم توقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.