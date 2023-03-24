زلزال بقوة 4 درجات يضرب ولاية ماديا براديش في الهند

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، أن زلزالا بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم الجمعة، مدينة «قاليور» في ولاية «ماديا براديش»، دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات

وأضاف المركز - حسبما ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 28 كيلومترا جنوب شرقي مدينة «قاليور».

وأشار المركز إلى أن زلزالا آخر بلغت شدته 3.9 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم، مدينة «مويرانج» بولاية «مانيبور»، إذ وقع مركزه على عمق 51 كيلومترا، وعلى بعد 31 كيلومترا جنوب شرقي المدينة.