زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر يضرب إقليم البنجاب شرقي باكستان

أعلنت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم البنجاب شرقي باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومترا

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، في بيان لها اليوم، أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومتراً بالقرب من مدينة سرقودها، وشعر به سكان إقليم البنجاب.

وفى تركيا، ضرب زلزال مدينة كهرمان مرعش، وهي احدي المناطق التي تضررت بشكل كبير في زلزال 6 فبراير الماضي.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن مركز الزلزال الذى بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، كان فى مقاطعة كهرمان مرعش، تماماً مثل الزلازل السابقة.