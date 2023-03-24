مواعيد عمل المرور في رمضان 2023.. «اعرف وحدات التراخيص بتشتغل لحد الساعة كام»

بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم، يرغب العديد من المواطنين وتحديداً من أصحاب المركبات المختلفة سواء السيارات أو الدراجات النارية في معرفة مواعيد عمل المرور في رمضان 2023، وأيام العمل التي يمكنهم من خلالها إنجاز مصالحهم وتجديد الرخص القيادة والمركبات أو إجراء الفحص، إلى جانب العطلة الرسمية خلال الشهر الكريم.

ولم تُعلن الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية عن أي تغييرات في مواعيد عمل المرور خلال شهر رمضان الكريم عن باقي أيام السنة، فهي تقدم خدماتها بشكل مستمر ومنتظم خلال الشهر الكريم.

مواعيد عمل المرور في رمضان 2023

وعن مواعيد عمل المرور في شهر رمضان 2023 وتحديداً كل وحدات وأقسام التراخيص التي تتبع إدارات المرور، فتبدأ منذ الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 عصراً، وعلى مدار أيام الأسبوع من السبت وحتى يوم الخميس، على أن يكون يوم الجمعة هو العطلة الرسمية للمرور.

تقديم كل الخدمات المرورية

ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه وزارة الداخلية من استراتيجية تهدف إلى التيسيير على كل المواطنين، إلى جانب تقديم كل الخدمات المرورية بشكل مميز وسريع، دون الانتظار لوقت طويل من أجل الانتهاء من جميع الإجراءات الترخيصية خلال شهر رمضان المعظم.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

ويستطيع المواطن الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 من خلال موقع النيابة العامة، الذي يقدم الكثير من الخدمات المرورية، أهمها الكشف عن مخالفات المرور، حيث يمكن التعرف عليها من خلال الضغط على هذا الرابط.