تعرف على الطرق البديلة بعد غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر لمدة 15 يوما

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، الاستمرار في الغلق الكلي لشارع يوسف عباس بمدينة نصر لمدة 15 يوماً، تبدأ من الساعة 12:05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً، لذا تستعرض «الوطن» كل الطرق البديلة بعد غلق شارع يوسف عباس.

تفاصيل غلق شارع يوسف عباس

وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت غلق شارع يوسف عباس، في الوصلة بداية من محور العروبة وحتى طريق النصر، لمن هو قادم من محور العروبة، إلى جانب غلق مخرج نفق العروبة، للمتجه لشارع يوسف عباس.

الطرق البديلة بعد غلق شارع يوسف عباس

1 - لمن هو قادم من ناحية محور العروبة، عليه أن يستكمل محور العروبة، ثم الاتجاه يمينًا في اتجاه شارع الطيران باتجاه محور النصر.

2 - لمن هو قادم من ناحية شارع خلف الاستاد، عليه أن يسلك يسارا في شارع الاستاد البحري، ثم يمينًا في محور العروبة، ثم يمينًا مرة أخرى بشارع الطيران في اتجاه محور النصر.

3 - غلق كل من مخرج نفق العروبة وهو المتجه إلى شارع يوسف عباس، إضافة إلى تحويل حركة المركبات إلى محور العروبة.