صدمة مقتل «أحمد» ضحية السلام أصابت والدته بالشلل.. خلاف قديم مع المتهمين

يعتصرها الحزن من هول الكارثة التي حلت على رأسها بعد معرفتها نبأ مقتل نجلها الأكبر، الصدمة أصابتها بالشلل بعد أن كاد قلبها ينفطر من شدة الحزن على فراقه، هذ هو حال والدة الشاب العشريني «أحمد وائل»، ضحية السلام، الذي لقي مصرعه إثر طعنات الغدر التي سكنت جسده على يد 4 من جيرانه.

إصابة والدة ضحية السلام بالشلل

وتحدث والد الشاب أحمد وائل ضحية السلام، أمام النيابة العامة مساء أمس عن تفاصيل الجريمة التي أودت بحياة نجله الذي قتل غدرًا دون أن يفتعل أي مشاكل أو خلافات في المنطقة، موضحا أنه كان محبوبًا من الجميع وأغلب أهالي منطقة السلام في حالة حزن شديد عليه، كما أن والدته أصيبت بالشلل بعد أن عرفت خبر مقتل نجلها ونقلت إلى المستشفى لمدة يومين حتى استقرت حالتها الصحية، إلا أنها لا تزال تعاني من شلل بالقدم.

أحمد وائل مات بعد خروجه من المسجد

قضى والد الشاب أحمد وائل قرابة 3 ساعات أمام النيابة العامة، حكى فيها تفاصيل جريمة القتل التي راح ضحيتها ابنه البالغ من العمر 18 سنة، موضحًا أن نجله مات أمام أحد المساجد في السلام عقب خروجه من صلاة العصر، وأن منفذي الجريمة سائق «توك توك» و3 من أصدقاء السائق، تربصوا بالمجني عليه وسددوا له عدة طعنات بسبب خلافات قديمة بينهم.

خطة الجريمة أعدها سائق «توك توك»

واستدعت النيابة العامة المتهمين الأربعة أمس إلى جلسة تحقيق جديدة، وواجهتهم بتحريات المباحث التي أكدت أن المتهمين تعمدوا قتل المجني عليه أحمد وائل، ضحية السلام، بسبب خلاف بسيط سابق بينه وبين جاره حدث قبل 48 ساعة فقط من جريمة القتل، وكان بمثابة شجار عادي بسبب خلافات الجيرة ، إلا أن سائق التوك توك بيّت النية على الانتقام وأعد خطة القتل وتربص بالمجني عليه وقتله بمعاونة 3 آخرين من أصدقاء المتهم وفروا هاربين، وألقت الشرطة القبض عليهم عقب الجريمة.

تجديد حبس المتهمين بقتل الشاب أحمد وائل

جددت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وأعادتهم الشرطة إلى محبسهم بعد الانتهاء من تمثيل الجريمة، وهو إجراء قانوني يُعرف بالمعاينة التصويرية التي يقوم به المتهم لتنفيذ الجريمة مثلما اعترف بها ونفذها.

قانوني يوضح عقوبة المتهمين بقتل ضحية السلام

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، إن عقوبة المتهمين بقتل الشاب أحمد وائل ضحية السلام وفق قانون العقوبات وما انتهت إليه النيابة العامة من أدلة فهي الإعدام في حالة إذا ما أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد وثبت ذلك أمام المحكمة أيضًا.