بداية ساخنة في مسلسل ستهم الحلقة 1.. قتل إياد نصار وارتداء روجينا زي الرجال

استطاعت الحلقة الأولى من مسلسل ستهم، بطولة روجينا، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز بوتيرة أحداثها المفاجئة أن تحقق عناصر الجذب للجمهور، لتكون أول حلقة حصانا رابحا في رهان لمتابعة الحلقات حتى النهاية.

مسلسل ستهم من اخراج رؤوف عبد العزيز

وكانت بداية الأحداث مع إبراز قصة الحب الرومانسية، بين ستهم الشخصية التي تقدمها روجينا، وعامر الشخصية التي يقدمها إياد نصار، والذي سافر للعمل في ليبيا ثم يعود إلى ستهم ويصاب بالمرض، وتقف بجابنه حتى يسترد صحته، على الرغم من رفض رماح شقيقها الذي يقدمه جهاد سعد.

مسلسل ستهم من تأليف ناصر عبد الرحمن

ويرفض رماح زواج ستهم «روجينا» من عامر «إياد نصار» بسبب فقره، كمان يظن رماح طمع عامر فيها، ويعرض عليه تسويق تجارته مقابل طلاق ستهم ولكنه يرفض.

وتتوالى الأحداث وينجب عامر من ستهم ولد يسمى عبد الرحمن، كما تكون حامل في بنت، وتنتهي الأحداث نهائي مفاجأة وصادمة للمشاهدين، بقتل عامر "إياد نصار" أثناء والدته ستهم ابنته، مما يجعل ستهم تقوم بقصر شعرها وإيرتداء ستهم زي الرجال، وتنتهي الأحداث بشكل مثير حول ماذا سوف يحدث خلال الأحداث المقبل؟.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

كما يعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل انحراف، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدرا به تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل، وكان من تأليف مصطفى شهيب.