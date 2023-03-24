«القاهرة الإخبارية»: «الخيامية» إرث ثقافي وحرفة مصرية تزدهر في رمضان

قُرابة 1000 عام تمتزج الخيوط في حلقات فنية متصلة تؤثر كل منها في الأخرى لتكتمل المراحل الخمس لعملية صناعة الخيامية، إذ تعبر الخيامية عن ملخص تاريخ صناعة تراثية ارتبطت بوجدان المصريين.

وعرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الخيامية.. إرث ثقافي وحرفة مصرية تزدهر في رمضان».

تطور كبير في السنوات الأخيرة

إلى ذلك قال طارق الصفطي خيامي: «الخيامية عشق بالنسبة لي، قضيت حياتي كلها فيها، حصلت على ليسانس حقوق، وأعمل طيلة 40 سنة في فن الخيامية، وشهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، والناس يحبونها».

وأضاف: «نستخدم جميع الحواس في الفن، لا نحصل على التابلوه بسهولة، ولا نستخدم ريشة ولكن خامات، ونشعر بكل قطعة نصنعها، الخيامية ليست موجودا في العالم كله إلا مصر، وعندما أسافر لتدريس لمجموعة من السيدات خارج مصر فإنهن ينبهرن».

ترجمة الخيامية

وتابع: «الخيامية تُترجم في فكرة، سواء من الحياة الطبيعية مثل العصافير أو المساجد أو مجموعة تصميمات، أي لوحة ننفذها بإحساسنا، أستخدم الورق بأحجام تناسب الفكرة والتصميم».