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موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 24-3-2023

كتب:

محمد علي حسن
12:00 م | الجمعة 24 مارس 2023
موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 24-3-2023

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر  اليوم الجمعة 24-3-2023، إذ إن اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك هناك ولذلك نعرض لكم موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 24-3-2023.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 24-3-2023

ذكرت الحكومة الجزائرية في بيان مواقيت الصلاة مع موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 24-3-2023 ليبدأ اليوم بصلاة الفجر 5:13 صباحا، والشروق 6:48 صباحا، وصلاة الظهر 12:54 مساء وصلاة العصر 4:23 مساء وصلاة المغرب 7:02 مساء، وصلاة العشاء 8:26 مساء.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 24-3-2023

وأوضحت الحكومة أن موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 24-3-2023، سيختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، حيث إن  موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الخميس 23-3-2023، يبدأ عند 7:02.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 24-3-2023

وأضافت الحكومة أن موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر الجاري، حيث إنه سيزيد  إلى أن تصبح صلاة المغرب الساعة 7:09 مساء.

موعد الإفطار في الجزائر اليوم الجمعة 24-3-2023

وأشارت الحكومة الجزائرية، إلى أن موعد الإفطار اليوم في الجزائر اليوم الجمعة 24-3-2023 سيكون مع رفع أذان المغرب مباشرة حيث من المقرر أن يؤذن المغرب عند ساعة 7:02 مساء.

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بقلم محمد علي حسن