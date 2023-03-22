موعد عيد الفطر في الجزائر 2023

تحري هلال شهر شوال الذي يحدد موعد عيد الفطر المبارك في الجزائر، يتم بشكل رسمي من الهيئة الوطنية للرصد الجوي والرصد الجيوفيزيائي بالجزائر، وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد تحري هلال شهر شوال لعام 2023.

ولكن بحسب الفلك، فسيكون 21 إبريل المقبل ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد العيد بعد رؤية الهلال، وانتهاء شهر رمضان الكريم، وسيتم الإعلان عن ذلك رسميًا من قبل الجهات المختصة في الوقت المناسب

اختلاف عادات عيد الفطر 2023 في الجزائر

تختلف العادات والتقاليد التي يتبعها الجزائريون في عيد الفطر2023 من منطقة لأخرى، لكن بشكل عام تشمل الاحتفالات الخاصة بعيد الفطر في الجزائر العديد من العادات والتقاليد التي يتبعها الناس. ومن بين هذه العادات والتقاليد:

1- الصلاة الجماعية: يصلي المسلمون صلاة العيد في المساجد والمصليات العامة بعد طلوع شمس العيد. وبعد الصلاة، يتبادل الناس التهاني والتبريكات ويعبرون عن فرحتهم بحلول العيد.

2- تبادل الهدايا: يتبادل الناس الهدايا بين بعضهم البعض في عيد الفطر، ويعتبر ذلك جزءًا من التقاليد الشائعة في الجزائر.

3- تناول الأطعمة اللذيذة: تتباين الأطعمة التي يتم تناولها في عيد الفطر في الجزائر، ولكن من بين الأطعمة الشائعة التي تتم تحضيرها في هذا العيد: الكسكسي، الحريرة، البسباس، الرغايف وغيرها من الأطعمة التقليدية.

4- الاحتفال بالعائلة: يحتفل الناس في الجزائر بعيد الفطر مع العائلة والأصدقاء، ويتناولون الطعام ويتبادلون الهدايا والتهاني.

5- زيارة الأقارب والأصدقاء: يزور الناس بعضهم البعض في عيد الفطر في الجزائر، ويتبادلون التهاني والتبريكات ويتناولون الطعام ويقضون وقتًا ممتعًا مع بعضهم البعض.

6- الاهتمام بالمظهر الخارجي: يهتم الجزائريون بمظهرهم الخارجي في عيد الفطر، ويتنافسون في ارتداء الأزياء الجميلة والملونة والمزينة بالحناء.

احتفال الجزائريون بعيد الفطر 2023 في الجزائر

ويحاول الجزائريون الاحتفال بعيد الفطر 2023 في الجزائر من خلال زيارة الأهل وإقامة صلاة عيد الفطر في ظل الأجواء الروحانية المستمرة التي تهدف التقرب إلى الله المولى عز وجل.