مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الخميس في الجزائر، إذ أن اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الجزائر، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ صلاة الفجر 5:13 صباحا، والشروق 6:48 صباحا، وصلاة الظهر 12:54 مساءا وصلاة العصر 4:23 مساءاً وصلاة المغرب 7:02 مساءاً، وصلاة العشاء 8:26 مساءاً.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:13 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 5:00.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ في الساعة 12:54 مساءا ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:52.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ عند الساعة 4:23 مساءا، ليزيد تدريجيا حتي نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 4:25 مساءا.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ عند 7:02 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتى نهاية الشهر الجاري، إلى الساعة 7:09 مساءا.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023، لتكون 13 ساعة و46 دقيقة.