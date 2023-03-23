نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023، إذ إن اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك هناك ولذلك نعرض لكم موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023

ذكرة الحكومة الجزائرية في بيان مواقيت الصلاة مع موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023 ليبدأ اليوم بصلاة الفجر 5:13 صباحا، والشروق 6:48 صباحا، وصلاة الظهر 12:54 مساء وصلاة العصر 4:23 مساء وصلاة المغرب 7:02 مساء، وصلاة العشاء 8:26 مساء.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023

وأوضحت الحكومة أن موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023، سيختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، حيث إن موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الخميس 23-3-2023، يبدأ عند 7:02 ويفطر فيها الصائمون.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

وأضافت الحكومة أن موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر الجاري، حيث إنه سيزيد إلى أن يصبح صلاة المغرب الساعة 7:09 مساء.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الخميس 23-3-2023

وأشارت الحكومة الجزائرية، إلى أن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الخميس 23-3-2023 سيكون مع رفع أذان المغرب مباشرة حيث من المقرر أن يؤذن المغرب عند ساعة 7:02 مساء.