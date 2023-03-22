مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الإمارات.. غدا أول رمضان

كشفت وكالة أنباء الإمارات، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الإمارات، حيث أن اليوم آخر أيام شهر شعبان، ويبدأ غدا أول رمضان الكريم، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الإمارات

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الإمارات ليبدأ صلاة الفجر 5:05 صباحا والشروق 6:21 صباحا وصلاة الظهر 12:31 وصلاة العصر3:57 وصلاة المغرب 6:31 وصلاة العشاء 8:01.

وبحسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية، فإن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات سيكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و41 دقيقة، وستختلف تلك الساعات يوميا، وتختلف عدد ساعات الصيام والصلاة من بلد لأخرى.

يذكر أنّ أول أيام الشهر المبارك في الإمارات، غدا الخميس 23 مارس الجاري، بعد تعذر رؤية الهلال في البلاد اليوم، مثلما حدث مع السعودية ومصر واليمن وعمان والأردن وفلسطين والجزائر.

أجواء متميزة في الإمارات

ويتميز شهر رمضان في الإمارات بأجواء متميزة لها طعمٌ خاص ينفرد بها عن باقي الدول الإسلامية والعربية، إذ تجمع بين العبادة والمتعة والترفيه في ذلك التوقيت من العام، مع احتفال خاص بأول أيام شهر رمضان الكريم 2023 والذي سيصوم فيه شعب الإماراتي نحو 14 ساعة و41 دقيقة، وتستعد الأسر السورية لاستقبال شهر رمضان بشكل احتفالي، بتجديد مستلزمات المطبخ، وتهيئة المنزل للسهر، إضافة إلى إعداد الأطعمة من زيت الزيتون والتمور الرفيعة التي تنتجها سلة الغذاء في مختلف مدن الإمارات.