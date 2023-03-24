موعد أذان المغرب في الغربية الجمعة 24-3-2023.. «زيادة دقيقة عن اليوم الأول»

يترقب المسلمون في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، أذان المغرب في ثان أيام شهر رمضان المبارك، الجمعة 24-3-2023، حيث يكون موعد أذان المغرب في الغربية ثان أيام شهر رمضان الكريم بزيادة دقيقة عن اليوم الأول.

موعد أذان المغرب في الغربية الجمعة 24-3-2023

ووفقا لما جاء في إمساكية شهر رمضان المبارك، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في ثان أيام شهر رمضان المبارك اليوم الجمعة 24-3-2023، يكون في الساعة 6.10 دقائق مساء.

موعد الإفطار اليوم في الغربية الجمعة 24-3-2023

وتصل عدد ساعات الصيام في ثان أيام شهر رمضان المبارك الجمعة 24-3-2023، وفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك، 14 ساعة ودقيقتين، حيث يكون موعد الإفطار بالغربية الساعة 6.10 دقائق مساء.

وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإمساك عن الطعام في سحور ثان أيام شهر رمضان المبارك 2023، كان الساعة 4.08 دقائق، بينما موعد أذان الفجر كان الساعة 4.28 صباحا، بأقل دقيقة عن أول أيام شهر رمضان.