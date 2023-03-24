تتجه أنظار المسلمون في ثاني أيام رمضان الكريم إلى معرفة موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 24-3-2023 وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي للمحافظة

«الوطن» تستعرض موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام رمضان 1444هجريا أول أيام الجمع في الشهر الكريم وفق هيئة المساحة المصرية حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في المساجد جماعة وسماع الدروس الدينية والملتقيات الفكرية الإسلامية الرمضانية.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 24-3-2023

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام رمضان، يحل الساعة 06:09م حيث يقوم المسلمون بتناول إفطارهم والتوجه للمساجد لصلاة المغرب وبعدها انتظار أذان العشاء وأداء الصلاة ويعقبها صلاة التراويح وسط فرحة وبهجة الشهر الكريم.

موعد صلاة المغرب في القليوبية اليوم

ووفق إمساكية رمضان مع موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام رمضان تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و2 دقيقة في ثاني أيام رمضان المبارك فيما تكون مواقيت الصلاة اليوم كالتالي:

السحور 02:07 ص

إمساك 04:07 ص

الفجر 04:27 ص

الشروق 05:54 ص

الظهر 12:01 م

العصر 03:30 م

صلاة المغرب 06:09 م

العشاء 07:26 م

يحرص المواطنون والمسلمون في القليوبية علي التجمع بالمساجد عقب أذان العشاء والتعبد في صلاة الفرض والتراويح خلال رمضان في المساجد والتجمعات وأخذ الدروس الدينية وأداء العبادات طوال الشهر فيما أعدت مديرية الأوقاف في القليوبية خطة للدروس الدينية والملتقيات الثقافية بالمساجد الكبري في المدن والقرى احتفالا بشهر رمضان.