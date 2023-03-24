موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023 يبحث عنه الكثيرون بالتزامن مع ثاني أيام شهر رمضان، قبل ساعات قليلة من تناول الإفطار الثاني في شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ الجمعة 24-3-2023

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:10 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة و18 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444هـ.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب باليوم الثاني من شهر رمضان في كفر الشيخ، بفارق دقيقة واحدة عن اليوم الذي سبقه، إذ رفع أذان المغرب أمس في تمام الساعة 06:10 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الجمعة 24-3-2023

ومن المقرر أن يبدأ الإفطار اليوم عقب صلاة المغرب مباشرةً والذي يؤذن له في تمام الساعة 06:10 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح في ثالث ليالي شهر رمضان.