موعد أذان المغرب في السويس اليوم الجمعة 24-3-2023 أصبح يشغل اهتمامات أبناء المحافظة في ثاني أيام شهر رمضان المبارك لمعرفة موعد الصلاة والإفطار في شهر الروحانيات.

موعد أذان المغرب في السويس اليوم الجمعة 24-3-2023

الهيئة العامة المصرية للمساحة، أعلنت في بيان لها موعد أذان المغرب في السويس اليوم الجمعة 24-3-2023 وهو الموعد المحدد لإنهاء صيام اليوم الثاني من أيام شهر رمضان في تمام الساعة6:03م، حيث يستعد المواطنون للإفطار في البيوت والمساجد والعمل

موعد أذان المغرب في السويس اليوم الجمعة 24-3-2023

وتستقبل مساجد السويس المصلين في كامل صورتها الجميلة بعد حملة نظافة وتطهيروتجميل، أجرتها مديرية أوقاف السويس،خلال الأيام الماضية، حتى أصبحت مستعدة تماماً لإقامة الفروض والسنن الخاصة بالشهر الكريم وفقاً لما أكده الشيخ ماجد عبد الراضي وكيل وزارة الأوقاف.

ساعات الصوم في السويس اليوم

وكشف بيان هيئة المساحة أن موعد أذان الفجر في السويس اليوم الجمعة تم رفعه في تمام الساعة الرابعة و22 دقيقة، ويحين موعد صلاة المغرب في تمام الساعة السادسة و3 دقائق، وبحسب بيان المساحة فساعات الصوم اليوم في السويس 14 ساعة ودقيقة واحدة.