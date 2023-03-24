تتجه أنظار المسلمون من أبناء محافظة الوادي الجديد الي في ثاني أيام رمضان الكريم إلى معرفة موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام رمضان وفقًا لـ إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي للمحافظة.

تستعرض«الوطن» موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام رمضان 1444 هجرية أول يوم جمعة في الشهر الكريم وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في المساجد جماعة وسماع الدروس الدينية والملتقيات الفكرية الاسلامية الرمضانية.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم

وأعلنت، هيئة المساحة المصرية عن إمساكية شهر رمضان الكريم الخاصة بمحافظة الوادي الجديد، حيث إن موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام رمضان ثاني أيام شهر رمضان المبارك يحل الساعة 6:12 مساءً حيث يقوم المسلمون بتناول إفطارهم والتوجه للمساجد لصلاة المغرب وبعدها انتظار أذان العشاء وأداء الصلاة ويعقبها صلاة التراويح وسط فرحة وبهجة الشهر الكريم.

موعد صلاة المغرب في الوادي الجديد اليوم

ووفق إمساكية رمضان مع موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام رمضان تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و56 دقيقة في ثاني أيام رمضان المبارك.

السحور 02:16 صباحاً

إمساك 04:16 صباحاً

الفجر 04:36 صباحاً

الشروق 05:59 صباحاً

الظهر 12:05 مساءً

العصر 03:33 مساءً

صلاة المغرب 06:12 مساءً

العشاء 07:26 مساءً

ويحرص المواطنون والمسلمون في الوادي الجديد، علي التجمع بالمساجد عقب أذان العشاء والتعبد في صلاة الفرض والتراويح خلال رمضان في المساجد والتجمعات وأخذ الدروس الدينية وأداء العبادات طوال الشهر فيما أعدت مديرية الأوقاف في الوادي الجديد خطة للدروس الدينية والملتقيات الثقافية بالمساجد الكبرى في المدن والقرى احتفالا بشهر رمضان.