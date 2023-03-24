مواقيت الصلاة في السويس اليوم الجمعة 24-3-2023.. المغرب 6:03 مساء

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في السويس اليوم الجمعة 24- 3-2023 ، الثاني من شهر رمضان المبارك 1444 هجريا.

مواقيت الصلاة في السويس اليوم الجمعة 24-3-2023

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في السويس اليوم الجمعة 24-3-2023ـ وتأتي على النحو التالي:

أذان الفجر ليوم الجمعة الموافق 2 رمضان 24-3-2023، الساعة 4:22 صباحا، الشروق 5:49 دقيقة صباحاً، أذان الظهر وصلاة الجمعة، الساعة 11:59 صباحاً، وأذان العصر عند 3:25 مساءً، أذان المغرب، 6:03 مساء، وصلاة العشاء 7:21 مساء.

تجهيز 17 مسجدا لدروس النشء

وقال الشيخ ماجد راضي، في بيان، إنه جرى تجهيز 17 مسجدا لدروس النشء، موزعة جغرافيا على جميع أحياء المحافظة، وتجهيز 24 مسجدا للمنبر الثابت مشاركة بين علماء الأوقاف والأزهر الشريف، و42 مسجدا بها مقرأة للجمهور موزعة جغرافيا بجميع أحياء المحافظة، وسيجري تقديم دورس السيدات في 15 مسجدا.