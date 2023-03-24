مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الجمعة 24-3-2023 يرغب كثير من المواطنين في معرفتها، تزامنا مع ثاني أيام شهر رمضان بمحافظة سوهاج، لمعرفة موعد أداء الصلاة من أجل الذهاب مبكرًا إلى المسجد وانتظار الصلاة.

مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الجمعة 24-3-2023

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الجمعة 24 -3- 2023 في إطار خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد الصلاة في سوهاج

جاءت مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الجمعة 24-3-2023، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

إمساك: 4:09 صباحا.

صلاة الفجر: 4:29 صباحا.

الشروق: 5:53 صباحا.

صلاة الظهر: 12:00 مساء.

صلاة العصر: 3:27 مساء.

صلاة المغرب: 6:06 مساء

صلاة العشاء 7:21 مساء.

مدة ساعات الصوم: 13 ساعة و37 دقيقة

في سياق متصل، أنهت مدرية التموين والتجارة الداخلية ومدرية الأوقاف بسوهاج، جميع استعداداتهما لاستقبال شهر أيام شهر رمضان المعظم 2023، وتم تجهيز المساجد والساحات والمساجد، ومعارض أهلا رمضان في جميع المدن والقرى في كل أنحاء المحافظة لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات وصلاة وصلاة الجمعة والتراويح مع صلاة العشاء اليوم الجمعة.

وكانت عقدت مدرية أوقاف سوهاج، لقاء مع الأئمة، للتأكد من استعداد جميع الإدارات في جميع المركز لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأوضح وكيل الوزارة إلى أن هذا الشهر الكريم يحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل، بتجهيز كافة المساجد لاستقبال الشهر الكريم على الوجه اللائق لاستقبال المواطنين.