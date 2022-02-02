حازم سمير يكشف موعد ومكان عزاء والدته: غدا بعد صلاة المغرب

كشف الفنان حازم سمير، عن موعد ومكان عزاء والدته، التي رحلت عن عالمنا أمس، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه سيقام عقب صلاة المغرب غدا، بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الأول.

كتب حازم سمير عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» عبر خاصية «الاستوري»، قائلًا: «عزاء والدتي المغفور لها بإذن الله، غدا 3 فبراير بعد صلاه المغرب بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الأول.. شكرا لكل من قدم واجب العزاء، وأعتذر لعدم قدرتي على الرد، شكر الله سعيكم، عسى أن يتقبل الله الدعاء، و يجعله في ميزان حسناتها وحسناتكم».

تشييع جثمان والدة حازم سمير

شيعت جنازة والدة حازم سمير بعد صلاة ظهر اليوم، من مسجد بن عطاء الله السكندرى بمنطقة المقطم، وسط حضور عدد من الأهل والأقارب، وشهدت الجنازة غياب كبير لنجوم الفن، إذ لم تحضر مراسم تشييع جثمانها سوى الفنانة فيديرا، التي حرصت على دعم صديقها الفنان حازم سمير.

وفاة والدة حازم سمير

كان حازم سمير، أعلن وفاة والدته أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتب: «والدتي في ذمه الله تعالى.. اسألكم الدعاء والفاتحة».

إصابة والدة الفنان حازم سمير بفيروس كورونا

كشف الفنان حازم سمير منذ أيام، عن إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد، ودخولها إلى أحد مستشفيات العزل، حيث كتب عبر «فيسبوك»: «أرجو الدعاء لأمي الحبيبة بالشفاء العاجل من مرض كورونا، وخروجها سالمة من مستشفى العزل على خير، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وبصفاتك العلا، وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».