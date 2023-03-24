«القاهرة الإخبارية»: حزب المؤتمر الهندي ينظم احتجاجات اعتراضا على إدانة زعيمه غاندي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مسؤولين من حزب المؤتمر الهندي المعارض، أعلنوا أن أنصارهم سينزلون للشوارع، اليوم الجمعة، للاحتجاج على إدانة زعيمهم راهول غاندي بتهمة القذف، بعد يوم من صدور حكم بسجنه عامين في القضية، إذ أدانت المحكمة غاندي «52 عامًا»، بسبب خطاب أدلى به في 2019، أشار فيه إلى أن اللصوص لديهم لقب عائلة واحد هو مودي.

وأدلى بذلك وهو في حملة انتخابية قبل الانتخابات العامة السابقة، لدحض السياسات الاقتصادية التي ينتهجها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، كما أن المحكمة التي أدانته تقع في ولاية جوجارات غرب البلاد، وأفرجت عنه بكفالة وعلقت تنفيذ الحكم لمدة شهر، ويمنح ذلك غاندي الوقت، لكي يطعن على الحكم لكنه معرض للتجريد من أهلية دخول البرلمان على الفور بعد إدانته.

غاندي سيحترم الحكم ولن يحضر جلسات البرلمان

وأوضحت قناة القاهرة الإخبارية، عن مسؤولين في حزب المؤتمر الهندي، أن غاندي سيحترم حكم المحكمة ولن يحضر جلسات البرلمان، فيما أكد نائب في البرلمان الاتحادي وهو أيضا شخصية بارزة في حزب المؤتمر: «إنها حقيقة أن عضويته معلقة في الوقت الحالي، لكننا سنطعن على الحكم لنضمن قدرته على حضور جلسات البرلمان».

وأشار مسؤولون في حزب المؤتمر إلى أنهم يعتمدون أيضًا على أحزاب معارضة محلية لحشد الدعم السياسي ضد الحكم الصادر بحق غاندي، وأكد مكتب رئيسة البلاد دروبادي مورمو، أن قادة حزب المؤتمر سعوا لعقد اجتماع معها لتقديم احتجاج على الإدانة إلى أعلى مسؤول تنفيذي دستوري.