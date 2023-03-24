ناقد فني لقناة القاهرة الإخبارية: مسلسلات «المتحدة» متنوعة وتشهد طفرة بالجرافيك

قال مصطفى كيلاني الناقد الفني، إن المسلسلات المصرية والأعمال المصرية الجيدة دائمًا ما تتسم بالتنوع، لافتًا إلى أن المسلسلات المصرية بالموسم الرمضاني تشهد وجود عدد كبير جدًا من النجوم، إضافة لوجود أسماء مهمة من الوطن العربي تشارك بهذه الأعمال، مشيدًا بدور الشركة المتحدة في خلق موسم ثري يتسم بالتنوع، إضافة لجمع الفنانين المصريين والعرب في المسلسلات.

تنوع المسلسلات الرمضانية

وأضاف «كيلاني» في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الاخبارية»، أن التنوع بالمسلسلات الرمضانية يتضمن الكوميديا والمضامين الاجتماعية والأكشن والأعمال الوطنية والتاريخ الديني، إضافة للتنوع داخل النوع الواحد مثل الكوميدية جدًا كمسلسل الكبير أوي، والكوميديا اللطيفة كمسلسل الف حمد لله على السلامة، والدراما الاجتماعية «اللايت» كمذكرات زوج.

طفرة بالتصوير والديكور والجرافيك

وأكد أن كم التنوع بالموسم الرمضاني الحالي كبير جدًا، مشيرًا إلى تضمنه عمل وطني مهم وهو الكتيبة 101، واصفًا الحلقة الأولى منه بـ «المؤثرة جدًا والجميلة جدًا»، إضافة إلى وجود تميز كبير بالصورة هذا العام، فيشهد هذا الموسم طفرة بالتصوير وبالديكور وبالجرافيك والخدع.