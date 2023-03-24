أعلنت المملكة العربية السعودية، عن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023 إذ يعد اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

ونشرت الحكومة السعودية في بيان لها مواقيت الصلاة بجانب موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023 وتبدأ صلاة الفجر 5:13 صباحا، والشروق 6:48 صباحا، وصلاة الظهر 12:54 مساء وصلاة العصر 4:23 مساء وصلاة المغرب 7:02 مساء، وصلاة العشاء 8:26 مساء.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

وذكرت الحكومة أن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، حيث إن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023 يبدأ عند 7:02 ويفطر فيها الصائمون.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

وأضافت الحكومة أن موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر الجاري، حيث إنه سيزيد إلى أن تصبح صلاة المغرب الساعة 7:09 مساء.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الجمعة 24-3-2023

وأشارت الحكومة السعودية، إلى أن موعد الإفطار اليوم في السعودية الجمعة 24-3-2023 سيكون مع رفع أذان المغرب مباشرة حيث من المقرر أن يؤذن المغرب عند ساعة 7:02 مساء.