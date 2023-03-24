طقس الإسكندرية في أول أيام نوة العوة.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار

شهد طقس الإسكندرية اليوم الجمعة خلال أول أيام نوة العوة آخر نوات الشتاء، انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى رعدية مع تقدم ساعات النهار، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح الأمور الذي يجعل الطقس بارداً خلال اليوم الثاني من شهر رمضان الجاري.

انخفاض درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية اليوم

وطبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة تتمثل في 22 الدرجة العظمى بالإضافة إلى 15 درجة مئوية للصغرى.

أمطار الإسكندرية اليوم

فيما تشهد محافظة الاسكندرية مساء اليوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 أمطار متوسطة الشدة وهو ما وقع صباح اليوم على نطاقي شرق ووسط الإسكندرية، على أن تزيد شدتها مع فترات الليل لتكون متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة.

ظواهر نوة العوة مع طقس الإسكندرية

ولم يقف تأثير نوة العوة على طقس الإسكندرية في انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة فقط، بل يصحبها نشاط الرياح التي تصل سرعتها من (35-40كم /ساعة) وارتفاع الموج يصل إلى 2.5 متر.