أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: «حورس 1» سيساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن فبراير المنقضي شهد انطلاق القمر الصناعي المصري «حورس 1» بالتعاون مع دولة الصين، مشددًا على أنه مهم جدا للاقتصاد المصري، حيث سيساعدنا كثيرا في تنمية الزراعة المصرية، ومعرفة موارد المياه في مصر، وسيساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر.

ترشيد المياه ومعرفة الخريطة

وأضاف المسلماني، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة الحياة: «نحتاج إلى ترشيد المياه ومعرفة خريطة المياه الجوفية في مصر، وبالتالي فإن هذا القمر سيكون عليه معلومات كثيرة جدا غير مسبوقة عن خريطة المياه في مصر وتصور للبدائل الأفضل في الري بمصر».

الزراعة والمياه أساسيان على جدول أعمال حورس 1

وتابع الإعلامي، أن ملفي الزراعة والمياه أساسيان على جدول أعمال هذا القمر الصناعي حورس 1، كما أن المشروعات الكبرى في مصر سيغطيها القمر الصناعي بصور كثيرة وكثيفة من مواقع مختلفة للمتابعة على مستوى الماكرو لهذه المشروعات، وفي إطار رؤية مصر 2030 ورؤيتنا للتنمية المستدامة، فإن هذا القمر سيساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.