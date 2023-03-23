أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات.. البتلو بـ205 جنيهات

سجلت أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، تراجعاً في بعض أنواعها، واستقراراً لمنتجات لأخرى، وفقا لحالات البيع والشراء التي تمت داخل محلات الجزارة في ربوع محافظات مصر، اليوم الخميس، بينما سجل سعر كيلو اللحم البتلو، تراجعا جيدا بواقع 5 جنيهات لكل كيلو مع أول يوم لحلول شهر رمضان المعظم.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات

وكشف حاتم عبد الغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، شهدت تراجعا جيدا للغاية في بعض المنتجات، وذلك بما يعود بالنفع علي قطاع كبير من المستهلكين، إذ سجلت أسعارها كالتالي:

- سجل سعر كيلو اللحمة الكندوز، ما بين 225 حتى 245 جنيهاً.

- استقر سعر كيلو اللحمة البقري البلدي، ما بين 235 حتى 240 جنيهاً.

- سجل سعر كيلو اللحمة الجملي 160 جنيهاً.

- كما سجل سعر كيلو اللحمة الضأن، ما بين 210 حتى 225 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

- استقر سعر كيلو اللحمة المفرومة، ما بين 165 حتى 195 جنيهاً.

- استقر سعر كيلو اللحمة كباب الحلة ما بين 170 حتى 190 جنيهاً.

- سجل سعر كيلو اللحمة البتلو، ما بين 205 حتى 235 جنيهاً، وسط تراجع بواقع 5 جنيهات لكل كيلو.

- استقر سعر كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 245 حتى 260 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 120حتى 145 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات الخميس

وأشار عبد الغفار، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، سجلت وفرة كبيرة للغاية في اللحوم البتلو والبقري والجملي، لافتاً إلى أن أسعار اللحوم سوف تتراجع خلال الأيام المقبلة ، وذلك جرا دخول كميات كبيرة من العجول الجاموس والبقري بغرض التسمين للحم.