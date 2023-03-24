سعر طن الأرز الشعير اليوم.. رفيع الحبة بـ16 ألفا و850 جنيها

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة، تراجعاً للبعض منها واستقراراً للأخرى، وفقاً لعمليات البيع والشراء التي تمت في الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات مصر، حيث شهد الأرز رفيع الحبة حركة بيع علي نطاق كبير خلال تعاملات اليوم.

وتقدم «الوطن» خدمة أسعار الأرز الشعير والمتداول منها اليوم الجمعة بالأسواق الحرة.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وكشف حاتم عبد الغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، شهد حركة بيع على نطاق واسع وزيادة الطلب للشراء من قبل قطاع المستهلكين.

- استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 17ألفا و250 جنيهًا.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة سعرًا بـ16ألف و850 جنيهًا، وسط تراجع بلغ 50 جنيهًا لكل طن مباع.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة

وأشار عبد الغفار إلى أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، متوفر بكميات كبيرة لدى المزارعين في عدد 8 محافظات يتم زراعة محصول الأرز بها، موضحًا أن محافظتي كفر الشيخ، والدقهلية، ينتجان81%، من محصول الأرز الشعير خلال موسم الحصاد خلال بالعام المنقضي 2022، وذلك على مستوى المنزرع بمحافظات الجمهورية.