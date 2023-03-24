تفاصيل مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 1.. اعرف المواعيد والقنوات الناقلة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل رسالة الإمام الشافعي أحداثا تاريخية مهمة للغاية تتعلق بشخصية الإمام الشافعي، حيث تعود الأحداث لعام 800 ميلادي، و البداية كانت بظهور الإمام الشافعي خالد النبوي وهو مقيد بسلاسل داخل محبسه بعد أن جرى إلقاء القبض عليه، وترحيله مقيدا بالسلاسل الحديدية إلى بغداد مقر الخلافة العباسية، وذلك بعد اتهامه بتهم مزورة تتضمن دعمه للشيعين المتمردين في اليمن، حيما كانت الخلافة أن ذاك في عصمت هارون الرشيد.

وكان الشافعي الذي بجسد دوره خالد النبوي خلال فترة حبسه مع عدد من المعتقلين، يحرص على ترديد الآيات القرآنية.

ةانتقلت الأحداث بعد ذلك لعام 814 م، والتي توجه فيها الإمام الشافعي إلى مصر، خلال رحلة سفره تعرضت زوجته لوعكة صحية.

ﻣﺳﻠﺳل ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي المعروض بعدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان 2023 حول أحداث نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت الدولة المصرية تشهد صراعات كبيرة على السلطة في ذات الفترة إلى جانب انهيار اقتصادي وتشتات مذهبية وسط تلك الأجواء يصل إلى مصر الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، ليساعد بعلمه ونوره في تخطي مصر لتلك الظروف الصعبة فضلا عن استكشافه لحياته وماضيه.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

ويعرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي طوال شهر رمضان عبر القنوات الآتية على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، ومنصة watchit

كما يعرض على قناة cbc الساعة 11 مساءً، بالإضافة إلى أنه يعرض على قناة حكايات Art الساعة 7:30، وأيضًا قناة المحور الساعة 11:20 مساءً.