حبس شخصين بتهمة سرقة بوابات المقابر في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في قسم قليوب، بمحافظة القليوبية، بحبس شخصين 4 أيام، بعد ضبطهما بتهمة سرقة بوابات المقابر بالقليوبية، وطلبت تحريات المباحث وإجراء صحيفة حالة جنائية للمتهمين.

تداول صور سرقة المقابر بقليوب

ورصدت أجهزة الأمن بالقليوبية تداول بعض الصور على إحدى الصفحات عبر موقع «الفيسبوك» تتضمن سرقة أبواب حديدية خاصة بمقابر منطقة قليوب دائرة المحافظة، وجرى ضبط مرتكبي الواقعة.

تفاصيل ضبط عصابة سرقة المقابر بقليوب

وأخطر مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث جنائي وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقني، وأسفرت جهود رجال المباحث إلى التوصل إلى أن الصور المتداولة لمقابر بمدينة قليوب، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن.

وباستدعاء الحارس الخاص بالمقابر قرر اكتشافه سرقة 2 بوابة حديدية لمقبرتين، ولم يتهم أحداً فى ارتكاب الواقعة، وأضاف بعدم الإبلاغ لعدم رغبة ملاك المقبرتين في اتخاذ ثمة إجراءات قانونية وباستدعاء أحد مالكى المقبرتين وسؤاله أيد ذلك.

بتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب المستولى عليها، وقررت جهات التحقيق حبسهما وطلب تحريات المباحث.

وأوضح أحمد داود المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتهمين بسرقة أبواب المقابر بالقليوبية يواجهون تهمة سرقة مال خاص باعتبار المقابر ملكية خاصة لأصحابها، وتصل عقوبتهما الحبس مع الشغل التي قد تصل إلى 3 سنوات وفق المادة رقم 317 من قانون العقوبات.