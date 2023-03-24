ضبط 2560 مخالفة مرورية متنوعة في حملات أمنية خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
12:03 م | الجمعة 24 مارس 2023
المرور.. تعبيرية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها:
في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 2 قضية.
وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2560 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال الأمن العام: ضبط 34 قضية.
في مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ 267 حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط قضية.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.