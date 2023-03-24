رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 2560 مخالفة مرورية متنوعة في حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:03 م | الجمعة 24 مارس 2023
المرور.. تعبيرية

المرور.. تعبيرية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها:

في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 2 قضية.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2560 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط 34 قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ 267 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط قضية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

اقرأ المزيد:

أمين سر «محلية النواب» يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مخالفات مستشفى كفر شكر

محافظ القاهرة يوجه بإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة

«أمن المنافذ» يضبط ضبط قضيتي تهريب نقد و2405 مخالفات مرورية

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023.. تخفيض القيمة أو دفع الحد الأدنى
بقلم محمد بركات