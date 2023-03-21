«أمن المنافذ» يضبط ضبط قضيتي تهريب نقد و2405 مخالفات مرورية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي تهريب نقد، و2405 مخالفات مرورية، و17 قضية أمن عام، وتنفيذ 178 حكمًا قضائيًا.

وضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات»، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.